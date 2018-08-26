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В Донецке бушует масштабный пожар

26.08.2018 22:52
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В Донецке бушует масштабный пожар

Во временно оккупированном Донецке бушует масштабный пожар в районе озера Кирши и дач горожан. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Дончане в соцсетях сообщают, подкрепляя слова фотографиями, что во временно оккупированном Донецке начался масштабный пожар – горит сухая трава в районе озера Кирша. Огонь уже вплотную подбирается к городским дачам:

«Донецк «Пожар на Кирше. Сказали, что, вроде огонь от дач отвели, а дач там несколько тысяч, пожарные продолжают работать, но пламя подошло очень близко, это видно на снимках».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены. 

 

Источник: http://news.dn.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, озеро, дача
 
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