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Архив - Донецкая область

В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр

26.08.2018 22:33
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В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр

Как сообщают дончане, во временно оккупированном Донецке в супермаркетах и других торговых точках переписываются номера купюр достоинством от 1000 рублей. Ранее переписывали купюры достоинством от 5000 рублей. С чем это связано, никто не знает, пишут Ведомости Донбасса.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк. Что-то самая народная республика совсем приуныла. В Амсторе, если у тебя 1000р. купюра и выше, то кассир как бы так не сильно палясь, переписывает её серийный номер в специальный блокнотик. Жалкое зрелище, но всё только начинается. С любовью, ДНР»,

«Раньше ж только 5 000 переписывали»,

«Такими темпами скоро с пятисотками фотографировать у кассы начнут»,

«В анфас и профиль с паспортом в руках)))»,

«Только с дыровским. Если у тя украинский — априори шпигун!»,

«Будем ходить с мелочью...»,

«А зачем это делать? официальная версия это как-то озвучивает?»,

«В Парусе уже давно записывают) видать, по местным масштабам — жутко крутая купюра)».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донецк, Донбасс, деньги, магазин
 
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