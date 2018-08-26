В Мариуполе из-за сварочных работ сгорел дом и автомобиль

26.08.2018 21:00

В частном секторе по улице Тарасова в Мариуполе горел дом и автомобиль, сообщили MRPL.CITY очевидцы происшествия.

По словам очевидцев, во время сварочных работ в автомобиле «Газель» загорелось сено. Пламя быстро перекинулось на соседний дом. В результате пожара сгорел автомобиль, крыша дома и пострадали животные во дворе. В настоящее время пожар ликвидирован. Спасатели устанавливают обстоятельства происшествия.

Как отметили в ГСЧС, только за прошедшие сутки на территории Донецкой области возникло 22 возгорания сухой травы, мусора и камыша. Жителей попросили не разводить костры на открытых территориях и не сжигать сухую траву и мусор.

Ранее MRPL.CITY сообщал, что неосторожность жителей Донетчины привела к гибели почти 10 га урожая.



