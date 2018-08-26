В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН

26.08.2018 16:30

Внутренне перемещенные лица сталкиваются с социальными и экономическими проблемами в новых местах проживания.

В результате конфликта на Востоке Украины зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Агентство ООН по вопросам миграции (МОМ).

Согласно информации, собранной МОМ, ухудшается ситуация с трудоустройством переселенцев. В июне 2018 года было занято 42% опрошенных, что на 6% меньше, чем в марте этого года.

Также с декабря 2017 года продолжил падать средний доход внутренне перемещенных лиц. По состоянию на июнь 2018 года он снизился до менее чем 2100 гривен, или 77 долларов США в месяц, говорится в отчете МОМ.

"Украина переживает самый большой кризис, связанный с перемещением лиц в Европе, со времен кризиса на Балканах. Более 3,4 миллиона пострадавших от конфликта людей в Украине нуждаются в гуманитарной помощи", − подчеркнул глава представительства МОМ в Украине Томас Лотар Вайс.

Источник: https://korrespondent.net