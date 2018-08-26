ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком

26.08.2018 17:25

Украинские военнослужащие в районе поселка Желобок Луганской области ответным ударом уничтожили военную технику российских наемников.

Украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети отметил: «Во время боя, в ходе ответных действий, точным огнем артиллерии были уничтожены 2 БМП и 1 БТР сепаратистов. Я не сомневаюсь, что цифры потерь у врага в том районе в ближайшее время еще возрастут».

Источник: https://donpress.com