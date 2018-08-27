Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек

27.08.2018 21:45

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву, в результате которой было задержано более 200 человек.

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели с 25 по 27 августа 2018 года трехдневную облаву, в результате которой за нарушение комендантского часа было задержано 217 человек.

Источник: http://news.dn.ua