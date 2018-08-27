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Ярмарки, российские «звезды», бесплатные шаржи для пенсионеров: Донецк отметил День города (ФОТО)
27.08.2018 07:10
Вчера, 26 августа, жители временно оккупированного Донецка отметили День шахтера и День города.
Традиционно праздничные мероприятия прошли в парке культуры и отдыха им. Щербакова, где проходила ярмарка, концерты местных коллективов, а также выставка блюд разных кухонь мира. Вечером перед пришедшими на праздник дончанами выступили российские исполнители — Александр Маршал и экс-солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, праздник, День города, ДНР
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