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Нацсовет по телерадиовещанию просит Кабмин сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях
Председатель Нацсовета Юрий Артеменко внес в Кабинет министров предложение сохранить аналоговое вещание на территориях, граничащих с РФ, так как существуют риски информационного влияния страны-агрессора. Об этом Юрий Артеменко рассказал в понедельник в Киеве на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс-Украина».
От отметил, что Нацсовет обратился в Кабмин с предложением продлить работу аналоговых передатчиков, работающих на границе с РФ до 2019 года и транслирующих программы НОТУ и местного вещания.
«Планируется, что до 2019 года смогут продолжить вещание 758 передатчиков, что составит 40% от их общего количества. Из них на территориях с особым режимом вещания будут работать 147 единиц, 99 – на границе с Россией, еще 405 передатчиков будут транслировать программы общественного вещания и 107 – программы местного вещания», —говорится в сообщении.
И как отметил член Нацсовета Александр Ильяшенко, в зоне ООС на Донбасс продолжат вещание 124 передатчика.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, телевидение, радио, Кабмин
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