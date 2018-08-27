Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе

27.08.2018 21:00

Блокирования Россией мониторинга наблюдателями ОБСЕ российско-украинской границы на Донбассе однозначно воспринимается странами-членами организации не только как доказательство ее военного присутствия, но и как нежелание способствовать урегулированию конфликта. Об этом сегодня, 27 августа, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на заседании пресс-служба в рамках XIII Совещания послов в МИД, сообщает «Укринформ».

«Блокирование (Россией – прим.) осуществления контроля на границе однозначно воспринимается (странами-членами ОБСЕ – прим.) Не только в качестве доказательства (военного присутствия России на Донбассе – прим.), но и как нежелание Российской Федерации двигаться к урегулированию конфликта», – сказал Прокопчук.

В этом смысле он напомнил, что базовые Минские соглашения от 2014 содержали отдельный пункт №4 о введении постоянного мониторинга со стороны ОБСЕ на государственной границе между Украиной и Россией, а также создание зон безопасности в прилегающих к границе районах. «До сих пор оно остается невыполненным. Поэтому речь идет не просто о понимании (роли России – прим.), которое существует среди делегаций (ОБСЕ – прим.), но и о понимании того, что это является частью договоренностей, достигнутых с РФ, выполнение которых должно приводить к урегулированию на Донбассе», – отметил постпред Украины.

Он констатировал, что с 2014 года Украина сталкивается с постоянным сопротивлением со стороны России в выполнении этого пункта Минских соглашений.

Источник: https://dnews.dn.ua