Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами

27.08.2018 08:00

Гибридная армия РФ 26 августа обстреляла запрещенным "Минском" вооружением мирное село Пивденное, что под Бахмутом.

Чудом удалось избежать жертв. Об очередной атаке Пивденного сообщила "ЛентаUA.net", ссылаясь на штаб ООС, передает "Диалог.UA". Инцидент, который чуть не обернулся трагедией, случился в воскресенье, 26 августа. Приблизительно в 10:00 утра террористы "ДНР" обрушили на Пивденное 120-мм мины. Тот факт, что в это время многие жители могут находиться на улице, врага не волновал.





Источник: www.dialog.ua