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В «Л/ДНР» запахло переворотом
На оккупированных территориях Донбасса местные "воины" проявляют недовольство оккупационным командованием, и среди боевиков может назреть бунт. Об этом рассказал "Обозревателю" офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает Сегодня.
Он отметил, что в т.н. "ДНР" и "ЛНР" существуют проблемы между местными боевиками и кадровыми российскими военными.
"Отношения между ними плохие – там идут постоянные междоусобные войны. Все дело в том, что российские кураторы и офицеры ставят себя выше фейковых "ДНР" и "ЛНР" – потому что они являются никем иным, как нашими гражданами, предавшими Украину", – рассказал "Штирлиц".
Офицер подчеркнуло, что за четыре года войны боевики научились воевать и теперь пытаются заявить России, что, мол, это их территория и они там главные. Но вот Россия не позволяет им хозяйничать и это создает проблемы и предпосылки для переворота, объяснил Штефан.
"Предпосылки есть, но россияне не дадут им этого сделать. Все ведь знают, что, весь кадровый потенциал, все старшие офицеры так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов" – это российские кадровые военные, прямо подчиненные РФ", – сказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, переворот, война, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, ООС
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