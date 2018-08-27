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В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией
27.08.2018 18:15
Сегодня около полудня на пр. Мира произошло ЧП. Около центрального отделения Ощадбанка умер пожилой мужчина.
Как сообщили 0629 очевидцы, 67-летний мужчина приехал в Мариуполь с неподконтрольной территории (прописка г. Донецк), чтобы получить пенсию. Долго стоял на блокпосту.
По предварительной информации, у мужчины остановилось сердце. На месте работали медики "скорой", представители полиции.
По факту смерти открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины со значком "внезапная смерть".
Подробности происшествия устанавливаются.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пенсия, Ощадбанк, переселенец
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