В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией

Сегодня около полудня на пр. Мира произошло ЧП. Около центрального отделения Ощадбанка умер пожилой мужчина.



Как сообщили 0629 очевидцы, 67-летний мужчина приехал в Мариуполь с неподконтрольной территории (прописка г. Донецк), чтобы получить пенсию. Долго стоял на блокпосту.

По предварительной информации, у мужчины остановилось сердце. На месте работали медики "скорой", представители полиции.

По факту смерти открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины со значком "внезапная смерть".

Подробности происшествия устанавливаются.