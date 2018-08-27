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Архив - Донецкая область

В Мариуполе под Ощадбанком умер мужчина, приехавший за пенсией

27.08.2018 18:15
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Сегодня около  полудня на пр. Мира произошло ЧП. Около центрального отделения Ощадбанка умер пожилой мужчина.

Как сообщили 0629 очевидцы,   67-летний мужчина приехал в Мариуполь с  неподконтрольной территории (прописка г. Донецк), чтобы  получить пенсию. Долго стоял на блокпосту.

По предварительной информации, у  мужчины  остановилось сердце. На месте работали  медики "скорой", представители полиции.

По факту смерти открыто уголовное производство по ст. 115  УК Украины со значком "внезапная смерть".

 Подробности происшествия устанавливаются.

 


Теги: Донбасс, Мариуполь, пенсия, Ощадбанк, переселенец
 
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