Последние новости раздела
- С 1 сентября пункты пропуска сократят время работы15:41
- Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель15:20
- Вооруженные боевики «ЛДНР» не дают возможности передвигаться наблюдателям СММ ОБСЕ14:59
- Безлер предрекает бегство в Киев окружения Захарченко: бывший главарь боевиков намекнул на зачистку "ДНР"14:42
- В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ прекращено движение14:20
- "Чем больше техники пришлют из России, тем больше сожжем", - громкое заявление известного украинского военного13:58
- Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы в тентованных грузовиках13:41
- Эксперт рассказал, когда Кремль уберет Захарченко из "ДНР": названы сроки13:19
- Боевые действия на Донбассе: Более тысячи тел остаются неопознанными12:33
- В Мариуполе под Ощадбанком умер пенсионер из Донецка11:58
В Снежном пилят на металл крупный завод
27.08.2018 20:55
Жители временно оккупированного Снежного сообщают о том, что оккупационные «власти ДНР» дали команду пилить «на металл» СЗХМ «Снежнянскхиммаш», об этом сообщают «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Снежном по команде оккупационных «властей ДНР» начали пилить «на металл один из крупнейших заводов города СЗХМ «Снежнянскхиммаш». Об этом жители Снежного сообщают в соцсетях:
«Кстати… СЗХМ «Снежнянскхиммаш» таки пилят… на метал».
Теги: Донбасс, Снежное, завод, металлолом, ДНР
Читайте также:
- В Снежном машиностроители заразили молодёжь… туризмом
- "Русский мир" во всей красе: на металлолом идут цеха Чернухинской колонии и Донецкого завода химреактивов
- В "ДНР" подозревают руководство Снежнянского машзавода в работе на Украину
- Харцызский "Силур" захвачен боевиками и может быть порезан на металл - гендиректор обратился к рабочим предприятия (ВИДЕО)
- Чешский "Альбатрос" припарковался на заводе в Донецкой области
- С 1 сентября пункты пропуска сократят время работы15:41
- Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель15:20
- Вооруженные боевики «ЛДНР» не дают возможности передвигаться наблюдателям СММ ОБСЕ14:59
- Безлер предрекает бегство в Киев окружения Захарченко: бывший главарь боевиков намекнул на зачистку "ДНР"14:42
- В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ прекращено движение14:20
- "Чем больше техники пришлют из России, тем больше сожжем", - громкое заявление известного украинского военного13:58
- Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы в тентованных грузовиках13:41
- Эксперт рассказал, когда Кремль уберет Захарченко из "ДНР": названы сроки13:19
- Боевые действия на Донбассе: Более тысячи тел остаются неопознанными12:33
- В Мариуполе под Ощадбанком умер пенсионер из Донецка11:58
- С 1 сентября пункты пропуска сократят время работы15:41
- Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель15:20
- Вооруженные боевики «ЛДНР» не дают возможности передвигаться наблюдателям СММ ОБСЕ14:59
- Безлер предрекает бегство в Киев окружения Захарченко: бывший главарь боевиков намекнул на зачистку "ДНР"14:42
- В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ прекращено движение14:20
- "Чем больше техники пришлют из России, тем больше сожжем", - громкое заявление известного украинского военного13:58
- Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы в тентованных грузовиках13:41
- Эксперт рассказал, когда Кремль уберет Захарченко из "ДНР": названы сроки13:19
- Боевые действия на Донбассе: Более тысячи тел остаются неопознанными12:33
- Майдан на воде: В Вашингтоне придумали, как Украине вернуть контроль над Азовским морем. ВИДЕО12:15
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли