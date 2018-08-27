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Архив - Донецкая область

Жизнь в “ДНР” катится в пропасть

27.08.2018 22:38
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Жизнь в “ДНР” катится в пропасть

За четыре года в оккупации жители Донбасса прочувствовали на себе все “прелести русского мира”. Отсутствие благ цивилизации и защиты прав человека, не выплата зарплат, обязательное участие в митингах, беспредел вооруженных бандитов – это малая доля того что получили обманутые русской пропагандой мирные жители. К тому же коммунальные службы с новыми пониженными зарплатами работают соответственно. Да и просто пойти куда-то вечером развеяться не так-то простою – некуда идти. Только за первый год оккупации более 20 тысяч человек выехали с “республики”.

Количество факторов, указывающих, на едино верное решение – бегство, растёт с каждым днём. Одним из самых сильных является страх. Лицезреть войну у себя во дворе никто не хочет, а уж тем более, чтобы она коснулась родных. Эта же война родила местных блюстителей порядка, которые, опираясь на некие “законы военного времени”, бесчинствуют с огромным удовольствием. Идентично и с боевиками. Этакая оккупантская мафия. Обесцененная недвижимость, отсутствие страховочных выплат в своё время сыграли важную роль не в пользу “республиканского” псевдопатриотизма. Сейчас квартиры в Донецке стоять в 2-3 раза меньше, чем аналогичные в, например, Харькове. Постоянные перебои с электричеством и связью, продукты, проигрывающие по качеству и цене – этот список можно продолжать ещё очень долго. Стоит ли упоминать о безразличии руководства боевиков насчёт населения оккупированных городов и сёл? Стоит ли говорить, что и РФ отвернулась от Донбасса?

При этом Украина на протяжении всех дней войны не забывает о своих гражданах, которые оказались под влиянием боевиков. Да и сами люди жаждут сбросить с себя клеймо “ДНР”. При всей жестокости антиукраинских мер в “республике”, жители оккупированных городов проявляют свое желание вернутся к Украине. Так, на улицах Донецка и области периодически появляется украинская символика и патриотические надписи. А в дни празднования национальных праздников своей Родины – Украины – тем более.

Идеалы сепаратистов пали. Даже ещё вчерашний любитель “русского мира” понимает, что был не прав и в тайне от глаз “властей” пишет на стене своего дома заветное: “Слава Україні!”. А она, Украина, помнит о своих гражданах и ждёт их “домой”.

В День Независимости Украины жители прифронтовых городов Донецка громко напомнили патриотам, своим братьям-украинцам на территории “ДНР”, что они не забыты: жители Марьинки, Кураховки, Селидово, а также пограничники на контрольном пункте въезда-выезда “Марьинка” одновременно создали большие сердца и спели Гимн Украины. В это в время жители Мариуполя так же громко напомнили, что Донецк, равно как и Мариуполь – это Украина и у них этого не отнять!

 

Источник: http://news.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, война, оккупация, ДНР, ОРДО, ООС
 
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