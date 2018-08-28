Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы в тентованных грузовиках

28.08.2018 13:41

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты с временно оккупированных территорий через временно неконтролируемые пункты пропуска вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«25 августа во время патрулирования в течение около 1 часа в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка наблюдатели видели, что в очереди на выезд из Украины стояли 73 автомобиля, 14 тентованных грузовиков и 1 автобус.

26 августа, находясь в течение около 5 минут в пункте пропуска возле н. п. Изварино, наблюдатели видели, что в очереди на выезд из Украины стояли 55 автомобилей и 16 тентованных грузовиков, а также 22 пешехода. Наблюдатели видели въезжавший в Украину автобус (с табличками «ЛНР») с группой детей на борту.

26 августа, находясь на протяжении около 10 минут в пункте пропуска вблизи н. п. Вознесеновка, наблюдатели видели, что в очереди на выезд/выход из Украины стояли 32 автомобиля, 5 тентованных грузовиков и 1 автобус, а также 8 пешеходов. Наблюдатели видели, что в Украину вошли 10 пешеходов».