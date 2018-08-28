Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери

28.08.2018 08:24

За прошлые сутки, 27 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, но вполне контролируемой. Противник 26 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

Российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Авдеевка, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском – у Луганского, на Мариупольском направлении – в районах населенных пунктов Гнутово и Лебединское противник применял минометы. Также поблизости Лебединского враг снова после длительного перерыва использовал танки.

За прошлые сутки двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

По данным разведки, за прошлые сутки три оккупанта были уничтожены, еще четверо получили ранения.

С начала текущих суток противник шесть раз обстреливал наши позиции в районе Новолуганского, Гнутово, Павлополя и Лебединского, применяя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.