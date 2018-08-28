Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери

28.08.2018 08:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери

За прошлые сутки, 27 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, но вполне контролируемой. Противник 26 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

Российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Авдеевка, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском – у Луганского, на Мариупольском направлении – в районах населенных пунктов Гнутово и Лебединское противник применял минометы. Также поблизости Лебединского враг снова после длительного перерыва использовал танки.

За прошлые сутки двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

По данным разведки, за прошлые сутки три оккупанта были уничтожены, еще четверо получили ранения.

С начала текущих суток противник шесть раз обстреливал наши позиции в районе Новолуганского, Гнутово, Павлополя и Лебединского, применяя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



Теги: Донбасс, разведка, ранения, боевики, потери, ВСУ, бронетехника, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх