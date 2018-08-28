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Боевые действия на Донбассе: Более тысячи тел остаются неопознанными

28.08.2018 12:33
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Боевые действия на Донбассе: Более тысячи тел остаются неопознанными

В Красном Кресте напомнили, что длительная война на Донбассе унесла жизни большого количества людей. Кроме того, многие тела так и остаются неопознанными. Стало известно, сколько семей ждут информацию о пропавших родных.
Новость передает «Пресса Украины».
Пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Миладинови Богетич рассказал, что в результате войны на Донбассе более тысячи тел погибших до сих пор остаются неопознанными. Речь идет о погибших по обе стороны линии разграничения. Богетич рассказал, что некоторые тела находятся в моргах, некоторые похоронены без установления личности погибшего.
«Процесс идентификации и ДНК-анализов продолжается, но, к сожалению, пока очень медленно», — отметил он.
Представители Красного Креста надеются, что новый закон о создании единого реестра пропавших без вести будет имплементирован в ближайшее время. По словам Богетича, это поможет быстрее собрать информацию о пропавших людях.
«Тысяча неопознанных тел это большое количество, и другие крупные страны мира, если бы попали в такую ​​ситуацию, тоже имели бы проблемы с идентификацией такого большого количества тел», — отметил эксперт.
Подытоживая он отметил, что Красный Крест продолжит помогать идентифицировать тела, ведь организация имеет необходимые контакты в Киеве и ОРДЛО. К слову, с началом войны на востоке Украины в Красный Крест обратились 700 семей, которые не знают о судьбе своих пропавших родных. Кроме того, пропавшими считаются не менее 1500 человек



Теги: Донбасс, война, пропавший без вести, Красный Крест
 
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