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Большинство украинцев поддерживают участие переселенцев Донбасса в местных выборах
Около 85% украинцев считают, что переселенцы должны принимать участие в местных выборах. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «GfK — Ukraine» с 3 мая по 19 мая 2018 года.
«Большинство украинцев (85%) одобрили бы предоставление права голоса внутренне перемещенным лицам на местных выборах в принимающей громаде», — говорится в сообщении.
Исследование проводилось компанией «GfK — Ukraine» с 3 мая по 19 мая 2018 года по заказу «Кальмиусской группы». Метод получения информации — телефонные интервью со звонками на мобильные телефоны и случайным генерированием номера телефона. Выборка составила 1980 респондентов, из них 528 — из Донецкой и Луганской областей (территории, подконтрольные украинскому правительству).
Источник: ИА «Вчасно»
Теги: Украина, Донбасс, выборы, переселенцы
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