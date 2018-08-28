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Архив - Донецкая область

Большинство украинцев поддерживают участие переселенцев Донбасса в местных выборах

28.08.2018 22:29
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Большинство украинцев поддерживают участие переселенцев Донбасса в местных выборах

Около 85% украинцев считают, что переселенцы должны принимать участие в местных выборах. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «GfK — Ukraine» с 3 мая по 19 мая 2018 года.
«Большинство украинцев (85%) одобрили бы предоставление права голоса внутренне перемещенным лицам на местных выборах в принимающей громаде», — говорится в сообщении.
Исследование проводилось компанией «GfK — Ukraine» с 3 мая по 19 мая 2018 года по заказу «Кальмиусской группы». Метод получения информации — телефонные интервью со звонками на мобильные телефоны и случайным генерированием номера телефона. Выборка составила 1980 респондентов, из них 528 — из Донецкой и Луганской областей (территории, подконтрольные украинскому правительству).

Источник: ИА «Вчасно»



Теги: Украина, Донбасс, выборы, переселенцы
 
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