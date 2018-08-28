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Архив - Донецкая область

"Чем больше техники пришлют из России, тем больше сожжем", - громкое заявление известного украинского военного

28.08.2018 13:58
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"Чем больше техники пришлют из России, тем больше сожжем", - громкое заявление известного украинского военного

Российское правительство стягивает новое вооружение к украинской границе и готовит очередные маневры.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает "Диалог.UA".

Ранее в ВСУ рассказали о предстоящих переворотах в так называемых "Л/ДНР". По его словам, Кремль видит в территориях "Л/ДНР" новый полигон для испытаний своих военных разработок в боевых условиях и часто проводит учения недалеко от украинской границы.

Военный отметил, что за последнее время российские военные провели испытания новой реактивной системы.

Он убежден, что Россия ежедневно везет к границе с Украиной новое вооружение. В Кремле сообщают, что это для учений, однако некая техника оказывается у боевиков. "Штирлиц" утверждает, что в Кремле вряд ли решатся на наступление, но передвижение техники продолжается и, скорее всего, боевики попытаются отбить у украинских военных какие-то позиции.

Однако военный офицер ответил, что сколько бы Россия не везла техники на Донбасс, бойцы ВСУ все равно ее сожгут.



Теги: Россия, Донбасс, граница, испытания, полигон, ДНР, ЛНР, ВСУ, РСЗО "Град", военная техника
 
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