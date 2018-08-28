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Что будет с украинскими пенсиями на Донбассе и в Крыму
Украинские пенсионеры, которые живут на временно оккупированных территориях, получат выплаты вне зависимости от срока, в течение которого пенсии не платились. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.
По словам министра, соответствующее постановление примет правительство.
Рева отметил, что сейчас существует законодательная коллизия: финансирование пенсий за прошедшее время возможно только в случае их невыплаты по вине гражданина или вине Пенсионного фонда, однако на самом деле пенсионеры на оккупированных территориях не могут получить выплаты в результате боевых действий.
"Мы должны на законодательном уровне урегулировать вопрос и сказать людям, что независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на неё в течении всего периода независимо от срока, за который им пенсия не платилась. Это надо прописать в постановлении Кабмина и мы это обязательно сделаем", – пообещал Рева.
Теги: Донбасс, Крым, ДНР, ЛНР, пенсии
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