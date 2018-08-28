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Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом

28.08.2018 08:08
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Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом

В Сети появилась информация о смерти на Донбассе некоего Дока - доктора из Горловки, орудовавшего с террористами "ДНР".

О смерти коллаборанта сообщил в Facebook офицер ВСУ, известный под ником Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".

Сепаратисты устроили траур по умершему Доку - 54-летнему медику Игорю Ласке из оккупированной Горловки.

Об обстоятельствах его смерти информации практически нет. Известно только, что произошло это в минувшую субботу, 25 августа.

Скорее всего, смерть наступила по естественным причинам. Док был ярым сепаратистом и активно сотрудничал с гибридной армией РФ, оккупировавшей Донбасс.

В Сети удалось обнаружить весьма примечательное фото с ним. На нем Док обнимается с одиозным кремлевским пропагандистом Russia Today Грэмом Филлипсом.

Док также обнаружился в "черном списке" украинского "Миротворца".





Теги: Донбасс, Горловка, смерть, ликвидация, траур, ВСУ, террористы, соцсети, Грэм Филлипс, РФ
 
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