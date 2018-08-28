Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель

28.08.2018 15:20

Сегодня утром попал под обстрел временно оккупированный Докучаевск, в результате чего загорелся грузовой автомобиль марки БелАЗ, водитель погиб на месте.

В городской диспетчерской сообщили: «Сегодня в 9:49 украинские силовики в Докучаевске обстреляли грузовой автомобиль БелАЗ, погиб водитель 1961 года рождения».

В «представительстве ДНР» в СЦКК сообщают, что ориентировочно в 10:10 по городу была выпущена одна противотанковая ракета, передает donpress.com.