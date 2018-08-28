Используют, как полигон. РФ перебросила на Донбасс новейшую боевую технику

28.08.2018 09:41

Россия использует оккупированную часть Донбасса, как полигон для испытания своих новых боеприпасов, техники и вооружения.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц сообщает: «Причем, доказательств этому — тысячи, передает donpress.com.

Последнее — испытание новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении».

По его словам, к линии разграничения на Донбассе россияне подвезли много новой и тяжелой техники. Военный уточнил: «Как нам сообщают, это — для проведения учений.

Да и на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться — потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции».

Штефан добавил, что в условиях гибридной войны Россия может принимать неадекватные решения, на который ВСУ готовы ответить: «Чем больше они сюда техники сюда пришлют, тем больше мы ее сожжем».