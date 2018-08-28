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Используют, как полигон. РФ перебросила на Донбасс новейшую боевую технику
Россия использует оккупированную часть Донбасса, как полигон для испытания своих новых боеприпасов, техники и вооружения.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц сообщает: «Причем, доказательств этому — тысячи, передает donpress.com.
Последнее — испытание новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении».
По его словам, к линии разграничения на Донбассе россияне подвезли много новой и тяжелой техники. Военный уточнил: «Как нам сообщают, это — для проведения учений.
Да и на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться — потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции».
Штефан добавил, что в условиях гибридной войны Россия может принимать неадекватные решения, на который ВСУ готовы ответить: «Чем больше они сюда техники сюда пришлют, тем больше мы ее сожжем».
Теги: Россия, Донбасс, боеприпасы, полигон, оккупация, ВСУ, РСЗО "Град", военная техника, РФ
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