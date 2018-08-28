Избирательные права ВПЛ: Как и почему в Украине нарушается базовое право переселенцев

28.08.2018 09:58

Несколько дней назад Верховный суд Украины поставил жирную точку в вопросе, могут ли переселенцы (в смысле внутренне перемещенные лица) участвовать в качестве избирателей на местных выборах. Ответ был четким и однозначным – нет, не могут, не имеют права…

Что так? Конечно, можно традиционно посетовать на отечественную судебную систему, огрехи которой общеизвестны. Однако, в данном случае, решение суда выглядит вполне юридически обоснованным. Даже, можно сказать, убедительным.

Переселенка, так и не ставшая избирателем

История процесса интересна и поучительна. Все началось еще в середине ноября 2016 года, когда переселенка из неподконтрольного Алчевска Луганской области Юлия Лементар, избравшая своем новым местом жительства Луцк, обратилась в отдел ведения Госреестра избирателей Луцкого горсовета с заявлением о возобновлении своих избирательных прав и изменении избирательного адреса (проще говоря – о внесении ее в реестр избирателей, как жительницу Луцка). Однако, вскоре получила отрицательный ответ.

Отказ был аргументирован тем, что для положительного решения вопроса нет никаких правовых оснований, так как переселенка не предоставила никаких документов, подтверждающих ее принадлежность к местной территориальной общине. Справку ВПЛ Госреестр в качестве соответствующего документа всерьез не воспринял.

Далее были суды, где переселенка просила признать такое решение Госреестра незаконным и обязать его внести данные об изменении избирательного адреса в соответствии с данными о месте постоянного проживания, указанного в справке ВПЛ. В качестве аргумента, она указала, что уже более года постоянно живет в Луцке. То есть, как бы, является в нем постоянным жителем и желает принимать в жизни общины активное (в том числе избирательное) участие.

Пикантность ситуации заключается в том, что Луцкий городской районный суд свои постановлением от 19 декабря 2016 года иск… удовлетворил и обязал Госреестр изменить избирательный адрес переселенки, согласно справки ВПЛ.

В решении суд исходил из того, что справка ВПЛ является документом, который удостоверяет место проживания переселенки. И так как она подтвердила свою регистрацию в Луцке, то в соответствии с законом, она приобретает избирательные права на очередных выборах по месту нового постоянного проживания в принимающей местной общине.

Однако дальше в ход пошла «тяжелая артиллерия». 30 марта 2017 года Львовский апелляционный административный суд отменил это постановление и уже в своем постановлении в иске переселенке отказал. Он в свою очередь пришел к выводу, что справка ВПЛ… не является документом, в который вносят данные о регистрации места проживания. И, следовательно, претензии переселенки безосновательны и незаконны.

Закон… не разрешает

После этого пришла очередь Верховного суда. Он согласился с мнением апелляционного административного суда. И развернуто объяснил почему.

Вкратце, суть его аргументов такова. Документом, удостоверяющим личность гражданина, является паспорт или временное удостоверение гражданина. Принадлежность гражданина к местной громаже и проживание его на соответствующей территории определяется его регистрацией по месту проживания.

Однако, регистрация места проживания гражданина, по закону «О местном самоуправлении в Украине» не может быть временной (ст. 1 закона «… громада– жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села, города…). В то же время, по закону «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», справка ВПЛ свидетельствует о временном месте проживания переселенца на период наличия обстоятельств, которые и сделали его переселенцем. Постоянным же местом его проживания является оставленное место проживания на неконтролируемой территории. А, согласно закону «О свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине», регистрация места проживания производится только по одному адресу.

Отсюда следует вывод: именно место регистрации в паспорте (прописка) имеет ключевое юридическое значение в вопросе включения (вернее – не включения) ВПЛ в избирательные списки для голосования на очередных выборах. А ссылка на справку ВПЛ безосновательна, так как по закону, это не является основанием для изменения места голосования.

Несмотря на то, что решение Верховного суда было вполне ожидаемым, его не менее ожидаемо раскритиковали.

Не мы такие, жизнь такая…

«Верховный суд подтвердил дискриминационную норму в отношении переселенцев, когда они, как и все остальные лица без постоянной регистрации места проживания, лишены права голоса на местных выборах. Наличие справки ВПЛ, единственного официального документа, подтверждающего факт переселения гражданина, судом признано не достаточным основанием для восстановления права на волеизъявление», – заявила менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

Правда, она была вынуждена признать, что в данном случае суд «стал заложником несовершенного законодательства, которое ограничивает права украинских граждан, пострадавших от войны и оккупации, и вынужденных покинуть свои дома.

«Эти граждане за 4 года конфликта уже успели интегрироваться в новые громады и стать активными участниками общественной жизни. Некоторые из переселенцев даже были… избраны в органы местной власти. Но парадокс в том, что до сих пор эти люди, работая в пользу местных громад, платя в местные бюджеты налоги, даже управляя этими громадами, не могут влиять на их судьбу путем голосования», - резюмировала Валерия Вершинина.

«К сожалению, ситуация прогнозируемая и решение ожидаемое. В Украине внутренние переселенцы для участия в местных выборах могут рассчитывать только на изменения в действующем законодательстве. Но уже два года разработанный совместно с общественными организациями и представителями ЦИК законопроект, который бы предоставил переселенцам возможность участия в местных выборах, не рассматривается. И хотя нам многократно обещали и депутаты, и руководители фракций "в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос", увы, "воз и ныне там"», – прокомментировал решение суда заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Так или иначе, можно констатировать, что переселенцам во всех регионах страны придется жить под руководством представителей местных властей, в выборах которых они не участвовали. И это, мягко говоря, немного странно.

Избирательные права ВПЛ. Какие они?

Как известно, еще в 2015 году в преддверии местных выборов сразу несколько политических сил в Верховной Раде подавали свои законопроекты, в которых так или иначе создавалась возможность переселенцам проголосовать на таких выборах. Но тогда эти документы даже не прошли парламентские профильные комитеты. Очень многие депутаты были против. Официальная версия такой позиции – это может привести к массовым фальсификациям на выборах.

Но в реальности в 2015 году многие депутаты считали, что очень скоро состоятся выборы в неконтролируемых Украиной отдельных районах Луганской и Донецкой областей. И проблема с избирательными правами переселенцев, таким образом, разрешится. Но ничего подобного в реальности не случилось.

Ситуация с избирательным правом ВПЛ на президентских и парламентских выборах в Украине не менее интересная. Так, по закону «О выборах народных депутатов», переселенцы имеют право голосовать на выборах в Верховную Раду только при голосовании за партии. Голосовать за кандидатов в мажоритарных округах они не имеют права. Таким образом, если на предстоящих 27 октября будущего года выборах в Верховную Раду сохранится смешанная избирательная система (половина депутатов – по партийным спискам, вторая половина – по мажоритарным округам), то переселенцы опять не будут участвовать в избрании половины парламента страны…

Скажется ли это на его легитимности? Хороший вопрос. По официальным данным, внутренних переселенцев Украине более 1,5 млн человек. Это около 5% избирателей – вообще проходной барьер для целой партии, неговоря уже об отдельных депутатах-мажоритарщиках… Хотя объективности ради нужно признать наличие в общей сумме ВПЛ детей, которые не являются электроратом.

Что же касается президентских выборов, которые состоятся 31 марта будущего года, то тут ВПЛ имеют право и возможность проголосовать, но для этого им нужно пройти процедуру изменения своего избирательного адреса.

«Если мы говорим о президентских выборах, то переселенцы имеют право голоса, однако через определенную процедуру – через временное изменение места голосования, изменение избирательного адреса. Эта процедура ВПЛ может быть реализована. Однако, например, в 2014 году в ходе парламентских и президентских внеочередных выборов только 120 тыс. избирателей в ходе кампаний прибегли к этой процедуре. Причем, не все они являются переселенцами. Зачастую это просто те, кто проживает не по месту своей регистрации», – рассказала координатор политических и избирательных программ Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Как заявил исполнительных директор Украинской Хельсинской группы по правам человека Александр Павличенко, по примерным подсчетам, на ближайших выборах президента Украины 1 миллион переселенцев не сможет принять участие в голосовании и внутренней политической воли реально изменить эту ситуацию нет.

Международные нормы не в восторге

Как уже было сказано, такую странную ситуацию несколько раз пытались менять. Тем более, что она постоянно критиковалась представителями Евросоюза. В частности, можно вспомнить принятую 23 января нынешнего года резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы «О гуманитарных последствиях войны в Украине», которая настоятельно рекомендует Украине создать механизмы обеспечения права голосовать переселенцам на всех выборах, в том числе на местном уровне.

Последнее не удивительно, если учесть, что в ст. 25 «Международного пакта о гражданских и политических правах» буквально говорится: «Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации… и без необоснованных ограничений право и возможность:

a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и посредством свободно выбранных представителей;

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей».

Как бы в ответ на эту критику 27 марта 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован очередной законопроект «О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц» («Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан»). Он предусматривал, что переселенцы, при желании, смогут подавать свои документы в территориальные реестры избирателей, чтобы принимать участие в выборах по фактическому месту проживания, а не по прописке. Однако, с тех пор прошло почти полтора года, но законопроект этот в парламенте так и не рассмотрен…

А 5 июня нынешнего года в Верховной Раде зарегистрирован еще один проект закона на эту же тему – «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым». Он предлагает, что регистрация фактического проживания переселенца будет происходить также и по справке ВПЛ. Это как бы снимает все проблемы. Но с ним пока та же проблема.

Не наши…

В чем причина такой странной метаморфозы?

«Власти боятся, что переселенцы могут изменить избирательную картину, соотношение тех, кто голосует за ту или иную партию. К примеру, на местных выборах, которые в 2020 году будут, они смогут значительно повлиять на результаты», – заявила депутат Верховной Рады Светлана Залищук.

«Вряд ли стоит ожидать, что процедуру голосования как-то поменяют или упростят и переселенцам позволят свободно голосовать на президентских и парламентских выборах, потому что эти люди – это не электорат власти», – согласен с ней политолог Руслан Бортник.

Примечательно, что такой подход создал в Украине не двойные, а даже тройные избирательные стандарты. «С одной стороны, сегодня в Украине сложилась позорная ситуация, когда власть за 4 года так и не смогла урегулировать вопрос участия в выборах ВПЛ, которых сегодня насчитывают более 4%. При этом часть граждан вообще лишены такого права по непонятным причинам. С другой стороны, часть граждан Украины, которые получили, например, венгерские паспорта, голосуют и в Украине, и в Венгрии, хотя это запрещено законом», – сообщила глава Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.

Мягко говоря, не совсем понятно, как Украина собирается вернуть Донбасс и его жителей, если у них перед глазами пример отверженных и ущемленных во многих правах переселенцев, которые ей поверили? На этот вопрос нет ответа…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»