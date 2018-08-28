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Когда и как уберут Захарченко? В России ищут новую марионетку на пост главаря «ДНР»
По всей видимости, уже в сентябре Кремль назначит вместо главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко кого-то более удобного для дальнейших переговоров с Украиной.
Об этом "Апострофу" рассказал военный обозреватель Юрий Карин.
По его словам, на место Захарченко встанет менее одиозная личность, без крови на руках.
"По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", на место того же Захарченко в ближайшие недели Кремлем будет назначена более удобная кандидатура, специально заточенная под так называемое достижение договоренностей с новым пророссийским президентом Украины. То есть это будет фигура без дурного шлейфа, судимости и крови на руках", – отмечает Карин.
В то же время, вряд ли Захарченко будут "уходить" так же ярко, как бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
"По нашим данным, в сентябре в Донецк прибудет комиссия из России, которая найдет злоупотребления властью, бардак и прочее для смещения Захарченко с должности", – говорит эксперт.
"Кто будет вместо Захарченко? Суть одна – будет новая марионетка Кремля, фамилия которой совсем не важна…", – добавляет Карин.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Захарченко
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