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На Донбассе появится международная переходная администрация, которая "с первого дня возьмет власть в свои руки"
Министерство по вопросам временно оккупированных и внутренне перемещенных лиц поддерживает формат международной миссии с переходной администрацией. Об этом сказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Александр Левченко сегодня во время круглого стола "Преодоление последствий российской агрессии на Донбассе", - передает корреспондент "ОстроВа".
"Видение министерства - это мирная реинтеграция, и не через 27 лет, а в ближайшее время. Основание для мирной реинтеграции - минский документ (Минские соглашения, - "ОстроВ"), который не работает. Поэтому сейчас идет дискуссия о привлечении международной миссии для реализации этого минского документа. Но мы подчеркиваем, что сама международная миссия ничего решает. А только международная миссия с переходной администрацией, которая с первого дня захода на подмандатную территорию берет власть в свои руки и готовит эту территорию для передачи в конституционно-правовое поле Украины, и только в таком случае мы поддерживаем международную миссию", - сообщил он.
А.Левченко также рассказал об опасности военной реинтеграции, так как Украина не контролирует около 400 км российско-украинской границы.
"Через час после какой-нибудь акции туда может войти ограниченное количество российских войск без нашивок, которые представятся боевиками первого-второго корпусов и которые просто переломят ход этого военного процесса (освобождения Донбасса - "ОстроВ")", - отметил он.
Кроме того, по словам советника министра, военный путь возвращения оккупированной территории Донбасса осуждает все международное сообщество.
Теги: Донбасс, переход, власть, администрация
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