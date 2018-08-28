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На Донбассе ситуация накаляется: противник подтягивает на передовую все силы

28.08.2018 20:06
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На Донбассе ситуация накаляется: противник подтягивает на передовую все силы

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации зафиксировала очередные нарушения Минских договоренностей со стороны сепаратистов. Об этом во вторник, 28 августа, говорится в сообщении пресс-службы ООС, передает Корреспондент.
В частности, было зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отведения.
"Это прицепные гаубицы 2А65 Мста-Б - 6 единиц; гаубицы Д- 30 - 11 единиц; самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика - 13 единиц; РСЗО БМ-21 Град - 14 единиц", - говорится в сообщении.
Об этих нарушениях также говорится в отчете миссии ОБСЕ от 27 августа. Кроме того, отмечается, что представители незаконных вооруженных формирований продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ.
Также сепаратисты не предоставили наблюдателям доступ для мониторинга в районах населенных пунктов Заиченко, Новоазовск, Ясное, Изварино, Вознесеновка, Новоласпа.



Теги: Донбасс, обострение, передовая, противник
 
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