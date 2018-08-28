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Архив - Донецкая область

Плюс семь "200-х" и "300-х" у оккупантов РФ: боевики ответили за ранения воинов ВСУ и минометные обстрелы

28.08.2018 09:05
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Плюс семь "200-х" и "300-х" у оккупантов РФ: боевики ответили за ранения воинов ВСУ и минометные обстрелы

Пресс-центр операции Объединенных сил сообщает, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил является напряженной, но контролируемой ВСУ.

За прошедшие сутки, 27 августа, военнослужащие Вооруженных сил Украины подверглись 26 раз вражеским провокациям со стороны террористов "ЛДНР", передает "Диалог.UA".

Более того, четыре раза незаконные бандформирования открывали огонь по позициям украинских войск из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В частности, российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Согласно данным разведки, сразу три оккупанта были уничтожены, еще четыре получили ранения.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, РФ, провокации, ООС
 
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