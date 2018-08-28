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Архив - Донецкая область

С 1 сентября пункты пропуска сократят время работы

28.08.2018 15:41
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С 1 сентября пункты пропуска сократят время работы

С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе уменьшают время работы.
Пресс-центр штаба ООС сообщает: «Вниманию граждан! Распоряжением командующего объединенных сил с 1 сентября 2018 для всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС установлен новый график работы».
По информации, пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках с 07:00 до 18:30.
В штабе добавили: «Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда».

Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, работа, время, КПВВ
 
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