Серость, прочь! В Мариуполе многоэтажки предлагают разукрасить

28.08.2018 18:39

Житель Мариуполя предлагает разукрасить городские многоэтажки, организовав конкурс художников, передает MRPL.CITY.

В обращении, опубликованном на сайте Единой системы местных петиций, автор Евгений Шустов просит город посодействовать в организации творческого конкурса для художников, которые сделают Мариуполь ярче.

«Прошу поддержать организацию конкурса по благоустройству города. Цель - дать возможность художникам разрисовать боковые части жилых домов, как это сделали в Днепре, за бюджетные средства и провести голосование, победитель которого получит награду», - говорится в петиции.

Петиция была создана 22 августа. На сегодняшний день она собрала 32 подписи из 250 необходимых для рассмотрения ее городскими властями.