Ситуация в пунктах пропуска утром 28 августа: Майорск заработал

28.08.2018 09:21

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По решению командующего Объединенных сил сегодня с 06:00 возобновились пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское».

По состоянию на утро 28 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск — в сторону Бахмута 50 авто, в Горловку 50.

Марьинка — в сторону Курахово 60 авто, в Донецк нет авто.

Новотроицкое — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 30.

Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 15.

За прошедшие сутки через КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, проследовали 38,2 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»

6:53 В общем Горловка, со стороны Майорска ждут обратку и со стороны Горловки так же. А по сути, никого не пускают.

9:14 На Майорске родственники проехали в сторону Украины. Утром машин было не много. Были в основной очереди. Пропускали быстро.

9:17 Майорск. Пеших из «ДНР» полный навес. Бусиком платным без проблем, полупустые. Машин, за старым бп еще метров 300.

КПВВ «Марьинка»

7:32 Майорск проехали. Со стороны Украины почти никого. Пеших много со стороны «ДНР».

8:54 Льгота до моста,основная на мосту,пеших очень много. мы уехали смысла нет стоять,не проедим.

КПВВ «Новотроицкое»

Нет данных.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.