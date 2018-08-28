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Ситуация в пунктах пропуска утром 28 августа: Майорск заработал
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По решению командующего Объединенных сил сегодня с 06:00 возобновились пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское».
По состоянию на утро 28 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:
Майорск — в сторону Бахмута 50 авто, в Горловку 50.
Марьинка — в сторону Курахово 60 авто, в Донецк нет авто.
Новотроицкое — в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 30.
Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 15.
За прошедшие сутки через КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, проследовали 38,2 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.
Информация от очевидцев (обновляется):
КПВВ «Майорск»
6:53 В общем Горловка, со стороны Майорска ждут обратку и со стороны Горловки так же. А по сути, никого не пускают.
9:14 На Майорске родственники проехали в сторону Украины. Утром машин было не много. Были в основной очереди. Пропускали быстро.
9:17 Майорск. Пеших из «ДНР» полный навес. Бусиком платным без проблем, полупустые. Машин, за старым бп еще метров 300.
КПВВ «Марьинка»
7:32 Майорск проехали. Со стороны Украины почти никого. Пеших много со стороны «ДНР».
8:54 Льгота до моста,основная на мосту,пеших очень много. мы уехали смысла нет стоять,не проедим.
КПВВ «Новотроицкое»
Нет данных.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, ДНР, пункты пропуска, Майорск, КПВВ, ГПСУ, ООС
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