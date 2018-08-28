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В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества
28.08.2018 07:50
Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов отмечают, что в магазинах теперь только российские или китайские товары самого низкого качества.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов жалуются, что в магазинах промышленные товары только производства РФ или Китая, притом, качество товаров крайне низкое.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Бывш. «Эпицентр» — абсолютное большинство товаров производства росси или Китая, что почти одно и то же… Грустно...»,
«І якість лайно».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Китай, магазин, товар, соцсети, РФ
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