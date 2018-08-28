В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов

28.08.2018 07:34

Вчера в дневное время в Центрально-Городском районе временно оккупированной Горловки люди слышали автоматные очереди.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня в дневное время во временно оккупированной Горловке, в Центрально-Городском районе, горловчане слушали автоматные очереди и выстрелы из пистолетов. Так как звук «перемещался» со стороны Центрально-Городского рынка, в сторону оптовых баз на улице Минина и Пожарского, а затем был слышен на поселке Озеряновка, горловчане предполагают, что боевики «ДНР» то ли ловили «ДРГ», то ли праздновали свадьбу. Стрельба во время перемещения «свадебного кортежа» боевиков уже стала почти привычным явлением.

Вот что сообщают горловчане в соцсетях:

«Сегодня около 11 в районе оптовых, Минина несколько очередей из ПК, а потом из АК. Чи свабдя у попочленцев, чи ДРГ ловили»,

«Ага, аж в Озеряновке слышно было».