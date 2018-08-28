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В «министерствах ДНР» – конфликт после сообщения о росте цен на продукты
«Министерство агрополитики» группировки «ДНР» обвинило комиссию при «МЧС ДНР» в блокировании выдачи минеральных удобрений сельхозпредприятиям на правах гуманитарной помощи.
Об этом говорится в ответе пресс-службы «минагро ДНР» так называемому вице-премьеру «ДНР» Александру Тимофееву, передает novosti.dn.ua.
опровергает обвинения в создании так называемой коррупционно-бартерной схемы, заявив, что она была создана еще в 2015 году и реализовывалась до 2017 года.
Кроме того, «минагро» утверждает, что комиссия «МЧС» «систематически нарушала порядок» выдачи удобрений сельхозпредприятиям. Подчеркивается, что только в июне на рассмотрение комиссии при «МЧС ДНР» выносились ведомости распределения гуманитарной помощи более трех раз, но они были отклонены.
9 августа «минагро ДНР» спрогнозировало рост цен на продукты из-за проблем с урожаем. 10 августа, заявление «минагро» было удалено со всех «официальных ресурсов ДНР», а «вице-премьер» и глава «миндоха ДНР» Александр Тимофеев собрал экстренное совещание и обвинил «министерство агрополитики» в распространении «неправдивой информации».
21 августа Тимофеев обвинил «минагро» в коррупции при распределении минеральных удобрений среди фермеров.
Теги: Донбасс, коррупция, конфликт, министерство, рост цен, МЧС, продукты, удобрения, ДНР
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