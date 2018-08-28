В «министерствах ДНР» – конфликт после сообщения о росте цен на продукты

28.08.2018 21:30

«Министерство агрополитики» группировки «ДНР» обвинило комиссию при «МЧС ДНР» в блокировании выдачи минеральных удобрений сельхозпредприятиям на правах гуманитарной помощи.

Об этом говорится в ответе пресс-службы «минагро ДНР» так называемому вице-премьеру «ДНР» Александру Тимофееву, передает novosti.dn.ua.

опровергает обвинения в создании так называемой коррупционно-бартерной схемы, заявив, что она была создана еще в 2015 году и реализовывалась до 2017 года.

Кроме того, «минагро» утверждает, что комиссия «МЧС» «систематически нарушала порядок» выдачи удобрений сельхозпредприятиям. Подчеркивается, что только в июне на рассмотрение комиссии при «МЧС ДНР» выносились ведомости распределения гуманитарной помощи более трех раз, но они были отклонены.

9 августа «минагро ДНР» спрогнозировало рост цен на продукты из-за проблем с урожаем. 10 августа, заявление «минагро» было удалено со всех «официальных ресурсов ДНР», а «вице-премьер» и глава «миндоха ДНР» Александр Тимофеев собрал экстренное совещание и обвинил «министерство агрополитики» в распространении «неправдивой информации».

21 августа Тимофеев обвинил «минагро» в коррупции при распределении минеральных удобрений среди фермеров.