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Архив - Донецкая область

В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ прекращено движение

28.08.2018 14:20
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В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ прекращено движение

Во временно неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ прекращено движение транспорта и пеших граждан.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«25 августа во время 20‑минутного мониторинга в пункте пропуска вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго‑востоку от Донецка) не было зафиксировано пассажиро-транспортного потока в каком-либо направлении».



Теги: Донбасс, движение, граница, транспорт, пункты пропуска, СММ ОБСЕ, РФ
 
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