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Архив - Донецкая область

В оккупированном Луганске массово увольняются директора школ

28.08.2018 10:22
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В оккупированном Луганске массово увольняются директора школ

Перед началом учебного года во временно оккупированном Луганске уволились 12 директоров средних школ.

Как отмечает украинское издание LIGA.net жители оккупированного города сообщают, что речь идет о таких школах, как № 9 и 13, передает donpress.com.

Одна из учительниц отмечает: «Директора школ уходят, учителя отказываются от своих заслуг — категорий, старшего учителя, для того, чтобы не аттестоваться. Все жалуются на то, что во время аттестации вытягивают последние «соки».

Еще один источник сообщает, что оккупационные «администрации» «замучали проверками и бумажной волокитой»: «В прошлом году на скорой помощи неоднократно вывозили учителей, которые аттестовались, для оказания медицинской помощи. Новый учебный год сулит очередные испытания на прочность, многие учителя за лето не оздоровились, получая так называемые отпускные мелкими подачками все лето. Все они понимают, что зажаты в ловушку».

Также, источник добавил, что многие учителя учителя не хотят брать классное руководство: «В школах работает много пенсионеров со стажем 35−40 лет, они выработались, молодых учителей очень мало, пару лет и работать в школах будет не кому, а, главное, местному „министерству образования“ придется проверять самих себя, старая гвардия уходит, а молодежь уезжает, понимая, что с такими требованиями и зарплатами тут делать нечего. Создают атмосферу прессинга, чтобы сами ушли, со старой гвардией работать сложно, а некоторую молодежь можно и потрусить».



Теги: Донбасс, Луганск, увольнение, учебный год, директор, молодежь, оккупация, школы
 
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