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В поселке под Донецком были обстреляны церковь и дома
В неподконтрольной Украинским властям поселке Старомихайловка (15 км к западу от Донецка) под обстрел попали несколько гражданских объектов.
Об этом говорится в свежем отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает novosti.dn.ua.
26 августа члены патруля миссии видели свежую воронку во дворе, примерно в 20 метрах к западу от церкви на улице Калинина, 7, и в 4 метрах к югу от примыкающего к церкви одноэтажного здания. Команда СММ видела свежие пробоины во внешней западной стене церкви.
Наблюдатели видели, что в одноэтажном здании были выбиты 3 выходящих на юг окна, а на дверях того же дома были свежие осколочные повреждения с также южной стороны. По оценке СММ, повреждения возникли вследствие попадания снаряда боевой машины пехоты, выпущенного с юго-западного направления.
На улице Ленина, 29 наблюдатели ОБСЕ видели, что в одноэтажном здании были выбиты 3 выходящих на юг окна. Команда Миссии также зафиксировала осколочные повреждения мебели внутри дома. По оценке СММ, повреждения возникли в результате попадания снаряда боевой машины пехоты (БМП-2), выпущенного с юго-западного направления.
Теги: Донецк, Донбасс, дом, церковь, ОБСЕ, повреждения, обстрелы, СММ ОБСЕ
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