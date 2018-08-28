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Вооруженные боевики «ЛДНР» не дают возможности передвигаться наблюдателям СММ ОБСЕ
Вооруженные боевики «ЛДНР» и российские оккупанты не дают возможности наблюдателям СММ ОБСЕ передвигаться по временно оккупированным территориям Донбасса.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«И 25, и 26 августа вооруженный член вооруженных формирований на блокпосте, расположенном в 800 метрах к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя), вновь остановил патруль Миссии и не позволил наблюдателям проехать в западном направлении к н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и в южном направлении к н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на «приказы не пропускать СММ».
25 августа два вооруженных члена вооруженных формирований на блокпосте, размещенном вблизи н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), вновь отказали патрулю Миссии в проезде.
26 августа вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к улице в Ясном, сославшись на «приказы от своих командиров».
26 августа в пункте пропуска на границе вблизи Изварино член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район, сославшись на «приказы от своих командиров».
26 августа в пункте пропуска на границе вблизи Вознесеновки член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район, сославшись на «приказы от своих командиров».
Вооруженный член вооруженных формирований на блокпосте, расположенном на восточной окраине н. п. Новоласпа (неподконтрольный правительству, 50 км к югу от Донецка), позволил патрулю Миссии проехать дальше в населенный пункт лишь при условии, что транспортные средства СММ будут следовать за его автомобилем».
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, пункты пропуска, оккупанты, СММ ОБСЕ
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