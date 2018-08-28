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ВСУ хорошо потрепали россиян: стало известно об огромных потерях России в боях за Иловайск
Во время ожесточенных боев за Иловайск в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.
Об этом рассказал журналистам начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев, передает "ГОРДОН".
По его словам, за все лето 2014 года на Донбассе в боях с украинскими военными погибли около 1700 российских военных.
"У нас продолжается работа по элементам, по каждому бою, которая подтверждает именно донесения разведывательных органов по погибшим", – заявил Ноздрачев.
В то же время он уточнил журналистам число погибших россиян именно в боях за Иловайск за период 24-29 августа.
"Это чуть больше 200 военнослужащих Российской Федерации и около 300 раненых именно военнослужащих РФ, которые принимали участие в наступлении и блокировании Иловайска", – подчеркнул полковник.
Теги: Донбасс, Иловайск, россияне, ВСУ
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