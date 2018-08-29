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Архив - Донецкая область

Боевики «ЛДНР» несут потери в живой силе

29.08.2018 10:45
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Боевики «ЛДНР» несут потери в живой силе

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса несут потери в живой силе в виде убитых и раненных. 

Как сообщает ГУР МО Украины, за минувшие сутки на временно оккупированных территориях Донбасса ликвидированы трое боевиков «ЛДНР» и ещё четверо получили ранения. 

 

Источник: «Ведомости Донбасса»



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери
 
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