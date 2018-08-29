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Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы
Через границу с Россией на участке, подконтрольном группировкам «ЛНР» и «ДНР» замечено перемещение грузовиков. Об этом сказано в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 27 августа 2018 года.
Так, 25 августа патруль Миссии зафиксировал 14 тентованных грузовиков, которые стояли в очереди на выезд с территории Украины в РФ в пункте пропуска возле н.п. Успенка. Также был отмечен въезд 8 тентованных грузовиков.
26 августа представители Миссии видели в пункте пропуска вблизи н.п. Изварино 16 тентованных грузовых автомобиля, которые стояли в очереди на выезд из Украины. Здесь член НВФ сказал патрулю ОБСЕ покинуть место наблюдения.
Также 26 августа, находясь в пункте пропуска в районе н.п. Вознесеновка, наблюдатели СММ зафиксировали 5 тентованных грузовиков, которые ожидали разрешения на выезд из Украины. В этом районе специалистам Миссии также сказали покинуть место наблюдения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, грузовик, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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