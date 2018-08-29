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Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
Жители временно оккупированной Макеевки сообщают, что сегодня во второй половине дня через Макеевку проследовала колонна из тентованных грузовиков и БТРа с портретом погибшего наемника из РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной Макеевки сообщают, что сегодня по объездной трассе из Донецка через Макеевку проследовала колонна из 3 тентованных грузовиков с боевиками «ДНР» и БТР с 15 боевиками «на броне» и портретом погибшего российского наемника. Затем «процессия» вернулась уже без портрета.
Вот что пишут макеевчане в соцсетях:
«#Макеевка, #Гвардейка, через мост над объездной в сторону мед.училища проследовала колонна из 3-х тентованых #КАМАЗ'ов во главе которой #БТР80 с орками 15-ю орками на броне и портретом зажмуренного «ихтамнета». Через 1.5-2 часа эта-же колонна но уже без жмура вернулась в #Донецк»
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Макеевка, похороны, БТР, ДНР, боевики
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