Горловский поселок попал под обстрел: повреждены три жилые дома

29.08.2018 14:12

В поселке Гольмовский, расположенном на севере оккупированной Горловки в результате чего повреждено три частных дома.

«Руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов заявил: «В поселке Гольмовский на севере Горловки в результате обстрелов уже после вступления в силу „школьного“ перемирия повреждены три жилых дома по улицам Комсомольская, 1 и Никитовское шоссе, 9 и 11».

По информации, в домах повреждены остекление, кровля и фасад.

Источник: https://donpress.com