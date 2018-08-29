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Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание в зоне ООС
Кабинет министров Украины решил сохранить аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание по списку Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания до 31 декабря 2018 года. Такое решение Кабмин принял на заседании сегодня, 29 августа, передает «Интерфакс – Украина».
В тексте постановления Кабмина и пояснительной записке к нему указано, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен определить ряд каналов, которые продолжат свое вещание до 31 декабря текущего года с целью защиты национального информационного пространства Украины на время перехода страны от аналогового к цифровому телевещанию.
В частности, к таким каналам принадлежат каналы на территориях, смежных с украинско-российской границей, в зоне ООС, в Крыму, а также каналы вещания НОТУ и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание.
Список таких каналов, согласно постановлению Кабмина, будет определен Нацсоветом отдельно.
Кабмин также поручил Госспецсвязи в 2-х дневный срок доработать постановление в части уточнения сроков и субъектов, осуществляющих вещание.
Как сообщалось ранее, Нацсовет по телерадиовещанию обратился к Кабмину с просьбой сохранить аналоговое телевещание на приграничных территориях, для НОТУ и местных телекомпаний.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, телевидение, Кабмин, ООС
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