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Архив - Донецкая область

"ЛНР" готовится к наступлению. Из РФ идут эшелоны с техникой

29.08.2018 18:04
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"ЛНР" готовится к наступлению. Из РФ идут эшелоны с техникой
На оккупированный Донбасс из России поступает небывалое прежде количество бронетехники, которую в ожидании наступления надежно маскируют от наблюдателей. Об этом написал позиционирующий себя человеком знакомым с оперативной обстановкой луганский сепаратист Николай Вулич в социальной сети.
По его словам, эшелоны с тяжелой бронетехникой приходят каждые 2-3 дня, для их разгрузки брошены все силы, привлекают даже гражданских.
"На станции Меловая возле н.п. Сабовка полным ходом идёт разгрузка тяжёлой бронетехники. Платформы с техникой прибывают с периодичностью один раз на 2-3 сутки.
Столько техники у Армии Республики ещё никогда не было. Для разгрузки привлекают даже железнодорожников из станции Родаковка", - написал он.
По словам сепаратиста, "укрепление народной милиции (так на оккупированной территории называют бандформирования боевиков и оккупантов – "ОстроВ") идёт полным ходом. Техника надёжно перебрасывается в такие места, что даже ЦРУ не догадается. Всё замаскировано и надёжно спрятано".
Он уверен, что столь массовая переброска на оккупированный Донбасс российского вооружения свидетельствует о скором наступлении на позиции ООС, приказ о котором поступит непосредственно из Москвы.
"По войскам пошёл слух, что наконец-то Россия решилась додавить идею создания НОВОРОССИИ. Все высшие командиры ждут приказа с Москвы на начало наступления", - надеется Вулич.
"Если и дальше так пойдут дела, то к Новому Году все оккупированные территории ЛНР возвратятся в лоно Республики. Тогда Россия и признает нас своей территорией", - источает сепаратист воинственный оптимизм. 
Источник: https://www.ostro.org 


Теги: Россия, Донбасс, война, ЛНР, ООС
 
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