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Архив - Донецкая область

На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»

29.08.2018 10:30
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На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»

Сегодня в полночь на Донбассе в связи с началом учебного года вступило в силу очередное перемирие.

Напомним, новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы 22 августа.

Согласно договоренности сторон, боевые действия должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, школа, перемирие, ДНР, ЛНР, ООС
 
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