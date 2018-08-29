На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»

29.08.2018 10:30

Сегодня в полночь на Донбассе в связи с началом учебного года вступило в силу очередное перемирие.

Напомним, новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы 22 августа.

Согласно договоренности сторон, боевые действия должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Источник: https://donpress.com