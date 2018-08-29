Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар

29.08.2018 19:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новогродское попало под обстрел оккупантов: начался пожар

Сегодня после обеда оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли Новгородское Донецкой области.

Пресс-центр штаба ООС сообщает: «В 14:00 боевики российско-оккупационных войск осуществили обстрел населенного пункта Новгородское, применив 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы».

В результате обстрела Новгородского возникло масштабное возгорание сухой травы, на данный момент пожар локализован.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, пожар, обстрел, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх