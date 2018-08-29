Одним – назначить, другим – отменить: В Марьинке приняли решение по выплатам переселенцам

29.08.2018 08:17

Вчера, 28 августа, в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их фактического проживания/пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской районной государственной администрации.

Так, в ходе заседания были рассмотрены 222 акта обследования материально-бытовых условий проживания переселенцев.

Всего было решено назначить социальные выплаты 202 заявителям, из них:

82 заявителям – на назначение пенсии;

5 заявителям – на назначение страховых выплат;

3 заявителям – на назначение пособий по безработице;

112 заявителям – на назначение различных видов государственных социальных пособий.

Кроме того, 20 заявителям отказано в назначении всех видов государственных социальных пособий, по причине отсутствия по фактическому месту пребывания, указанного в заявлении о назначении (восстановлении) соцвыплат. Из них 19 заявителям – в назначении пенсии, 1 заявителю – в назначении различных видов государственных социальных пособий.

Источник: https://dnews.dn.ua