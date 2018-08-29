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Одним – назначить, другим – отменить: В Марьинке приняли решение по выплатам переселенцам

29.08.2018 08:17
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Одним – назначить, другим – отменить: В Марьинке приняли решение по выплатам переселенцам

Вчера, 28 августа, в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их фактического проживания/пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской районной государственной администрации.

Так, в ходе заседания были рассмотрены 222 акта обследования материально-бытовых условий проживания переселенцев.

Всего было решено назначить социальные выплаты 202 заявителям, из них:

  • 82 заявителям – на назначение пенсии;
  • 5 заявителям – на назначение страховых выплат;
  • 3 заявителям – на назначение пособий по безработице;
  • 112 заявителям – на назначение различных видов государственных социальных пособий.

Кроме того, 20 заявителям отказано в назначении всех видов государственных социальных пособий, по причине отсутствия по фактическому месту пребывания, указанного в заявлении о назначении (восстановлении) соцвыплат. Из них 19 заявителям – в назначении пенсии, 1 заявителю – в назначении различных видов государственных социальных пособий.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Марьинка, выплаты, переселенцы, ВПЛ
 
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