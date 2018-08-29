Оккупанты ОРДО приговорили жителя Донецка к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»

29.08.2018 16:32

«Военный трибунал «ДНР» приговорил жителя оккупированного Донецка к 10 годам лишения свободы за «шпионаж».



Как отмечают работающие на оккупированной территории СМИ, гражданин Р. занимался перевозками через линию соприкосновения с ноября 2016-го по декабрь 2017 года. Оккупанты отмечают, что мужчина якобы согласился сотрудничать с СБУ и в его задачи входил сбор сведений военного характера для «использования против безопасности ДНР».



По данным оккупантов, осужденный якобы передавал украинской спецслужбе информацию с помощью мобильных приложений иинтернета.

Источник: https://donpress.com