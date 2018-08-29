Озвучены проблемы пенсионных выплат жителям ОРДЛО

29.08.2018 13:20

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что существует проблемы на законодательном уровне из-за которых жители ОРДЛО могут не получить пенсионные выплаты за все время с момента их прекращения.

По его словам, законом предусмотрено, что финансирование пенсий за прошедшее время возможно только в случае их невыплаты по вине гражданина или вине Пенсионного фонда, при этом жители ОРДЛО не могут получать пенсии из-за боевых действий, а подобные нюансы в законе не учитываются.

Кроме того, министр признал, что пенсионеры, живущие на оккупированной территории, имеют право на получение пенсионных выплат вне зависимости от срока, в течение которого пенсии не платились.

Рева добавил: «Мы должны на законодательном уровне урегулировать вопрос и сказать людям, что независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на нее в течении всего периода независимо от срока, за который им пенсия не платилась».

Источник: https://donpress.com